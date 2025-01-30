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Россияне назвали главную причину отказа от новой работы

РИА Новости: 52% россиян отказываются от работы из-за низкой зарплаты
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Pixabay

52% россиян отказываются от предложения о работе после успешного прохождения собеседования из-за низкого размера оплаты труда, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса «Работа.ру».

Согласно данным исследования, 43% участников опроса назвали главной причиной отказа от работы долгое время в пути до работы. 38% респондентов не приняли предложение о работе, поскольку получили другое, более выгодное.

22% опрошенных россиян назвали причиной отказа от нового места работы неподходящие задачи. 20% участников отказались от оффера из-за негативного отношения к самой компании. Исследование проводили в январе 2025 года, в нем приняли участие в общей сложности 3,5 тысячи граждан из всех российских регионов.

В начале недели «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный компанией Kept, написали, что россияне все чаще увольняются после того, как проработали в компании меньше года. Согласно результатам исследования, более 40% работодателей отмечают, что чаще увольняются квалифицированные сотрудники.

Ранее аналитики назвали самые частые причины увольнения россиян.

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