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В российском городе построят небоскреб в образе джигита

Кадыров: в Грозном построят дом в вайнахском стиле
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Саид Царнаев/РИА Новости

В центре Грозного на проспекте Владимира Путина начали строить жилой дом в вайнахском стиле, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, выполненный в традиционном вайнахском стиле дом станет новым архитектурным украшением столицы. Как уточнил агентству ТАСС мэр чеченской столицы Хас-Магомед Кадыров, архитектура здания «воплощает образ джигита».

Во второй половине декабря российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии вспомнил, как выглядел Грозный в 90-х годах, и назвал нынешнюю столицу Чечни «современным российским чудом». В ответ Кадыров поблагодарил Путина за теплые слова о городе Грозном. По словам Кадырова, достижения и успехи региона не были бы высокими, если бы не личное участие главы государства в развитии Чечни.

В августе Путин ознакомился с масштабной моделью нового района в Грозном, который будет назван в его честь. Экскурсию для президента провел лично глава Чечни. По словам Кадырова, этот проект представляет собой грандиозную инвестиционную инициативу, которая станет настоящим украшением столицы республики. Он включает в себя жилые комплексы и объекты инфраструктуры.

Ранее стало известно, что построить частный дом в России стало еще дороже.

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