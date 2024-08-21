Путину показали макет нового района в Грозном, названного в его честь

Президент России Владимир Путин ознакомился с масштабной моделью нового района в Грозном, который будет назван в его честь. Экскурсию для президента провёл лично глава Чечни Рамзан Кадыров, кадры показаны в его Telegram-канале.

По словам Кадырова, этот проект представляет собой грандиозную инвестиционную инициативу, которая станет настоящим украшением столицы республики. Он включает в себя жилые комплексы и объекты инфраструктуры.

» Общая площадь строительных работ в Чеченской Республике сегодня составляет более 6,3 млн кв.м.», — сообщил Кадыров в Telegram.

Путин прибыл в Чечню вечером 20 августа. Свой визит он начал с посещения могилы Ахмата-Хаджи Кадырова, отца Рамзана Кадырова. Затем президент направился в Российский университет спецназа в Гудермесе, где осмотрел выставку трофейного оружия и пообщался с добровольцами.

Также Путин встретился с матерью главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Аймани Кадыровой. Российский лидер в неформальной обстановке подарил матери Кадырова цветы.

Ранее Кадыров заявил о сформированном в Чечне резерве для отправки на СВО.