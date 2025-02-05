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Главный экспортер сливочного масла в Россию резко сократил его поставки

Россельхознадзор: поставки масла из Белоруссии в Россию снизились в 1,8 раза
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Depositphotos

Белоруссия, поставляющая в Россию сливочного масла больше, чем другие страны, резко снизила объем поставок этой продукции, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Как уточнили в надзорном ведомстве, с января суммарные объемы поставок из соседней страны упали в 1,8 раза относительно аналогичного периода 2024 года. В январе из Белоруссии в Россию экспортировали 5,6 тысячи тонн сливочного масла. В январе 2024 года Россия получила 10,2 тысячи тонн продукта.

Причину снижения объема поставок в Россельхознадзоре не назвали. Частично компенсировать резкое снижение поставок сливочного масла из Белоруссии удалось за счет наращивания импорта из Азербайджана, Уругвая и Аргентины.

На этой неделе замминистра сельского хозяйства Марина Афонина сообщила, что импорт семян сельхозкультур в Россию по итогам 2024 года снизился в 2,5 раза.

Во второй половине января глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что поставки в Россию животноводческой продукции из Евросоюза закрыты на месяц из-за ящура, затем ограничения могут ослабить.

Ранее россиян предупредили о возможном исчезновении популярных кормов для животных.

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