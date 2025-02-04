Россия сократила импорт семян

Импорт семян сельхозкультур в Россию по итогам 2024 года снизился в 2,5 раза. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Марина Афонина, передает «Интерфакс».

«По предварительным подсчетам, импорт семян в 2024 году снизился по сравнению с 2023 годом более чем в два раза, в 2,5 раза практически», — сказала она, отметив, что это говорит о переходе сельхозпроизводителей на отечественные семена.

При этом председатель комитета Совета Федерации по агропродовольственной политике и природопользованию Александр Двойных подчеркнул, что из разных документов видны разные цифры. Он также заявил о необходимости прийти в этой статистике «к единым цифрам и системе координат».

Россия два года подряд при помощи квот ограничивает ввоз семян, прежде всего из недружественных стран.

В декабре Россельхознадзор сообщал о запрете ввоза семян кукурузы из Венгрии, Франции, Чили и Турции.

Ранее садоводы оценили планы по выращиванию бананов в России.