Госдума приняла закон о введении рублевых счетов для выплат иноагентам

Государственная дума в окончательном чтении приняла законопроект о введении специальных рублевых счетов для выплат гражданам, находящимся в списке «иностранные агенты». Об этом сообщает ТАСС.

Авторами законопроекта выступили председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и ряд других законодателей. В первом чтении документ был принят 20 ноября. Поправки предлагается внести в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Согласно законопроекту, денежные средства иноагенту за его работу с интеллектуальной собственностью и брендами должны переводиться исключительно на специальный рублевый счет, открытый банке, который на это уполномочен.

На этот же счет также должны поступать деньги иностранного агента, полученные от других людей и компаний в результате отчуждения или сдачи в аренду домов и транспортных средств, а также доходы от процентов по вкладам в банках и от долевого участия в компаниях, в том числе в виде дивидендов.

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