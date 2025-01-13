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Совфед в весеннюю сессию уточнит законодательство об иноагентах

Матвиенко: Совфед весной может ужесточить законодательство об иноагентах
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

В ходе весенней сессии Совет Федерации планирует уточнить законы, касающиеся деятельности иностранных агентов, и, при необходимости, ужесточить существующие нормы. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, ее цитирует РИА Новости.

«Мы, безусловно, в рамках комиссии Совета Федерации, которая специально создана по защите суверенитета России от внешнего вмешательства, будем и дальше уточнять наше законодательство, если нужно, усиливать его», — рассказала председатель Совфеда.

Она добавила, что российские власти никому не позволят «хозяйничать в стране».

По данным «Коммерсанта», в Госдуме также намерены после каникул уточнить статус иноагентов и новые ограничения в их отношении. Соответствующие меры планируют рассмотреть депутаты «Единой России».

19 декабря комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон об особом порядке выплат иноагентам средств на рублевые спецсчета от результатов интеллектуальной деятельности. 20 декабря сенаторы одобрили соответствующий закон.

Ранее Матвиенко прокомментировала заявления Трампа о Гренландии.

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