В Сербии объяснили, почему США давят на Белград ради антироссийских санкций

Вице-премьер Вулин заявил о давлении США на Сербию по санкциям против России

Вице-премьер Сербии Александар Вулин утверждает, что перед уходом администрация президента США Джо Байдена пытается надавить на Белград по вопросу антироссийских санкций, передает телеканал «РТВ 1».

Вулин уточнил, что речь идет о российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), в отношении которой Вашингтон принял ограничительные меры спустя три года после начала СВО. Вице-премьер задался вопросом, не связан ли этот шаг с необходимостью «сломить сербское руководство» до смены власти в США.

«Это делается потому, что сейчас выбран момент для слома сербского руководства и максимального давления на президента Вучича, чтобы попытаться его вынудить ввести санкции против РФ или хотя бы сделать шаг с NIS, который для русских партнеров будет выглядеть как нечто, направленное против них», — пояснил Вулин.

В середине декабря сербский президент Александар Вучич исключил, что страна введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS.

Ранее Вучич предрек скорый запуск «Северного потока».