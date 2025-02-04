Китай ввел ограничения против двух компаний США

Китай внес в список ненадежных организаций американские компании PVH и Illumina. Об этом сообщили в Минкоммерции КНР, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, санкции против компаний были введены с целью «защиты национального суверенитета, безопасности и интересов развития». В публикации говорится, что PVH и Illumina нарушили рыночные договоренности, прерывали сделки с китайской стороной и ввели дискриминационные меры против компаний страны. Кроме того, компании нанесли серьезный ущерб правам и интересам китайской стороны.

Компания PVH Corp. является владельцем брендов одежды Tommy Hilfiger и Calvin Klein. Представители корпорации принимали участие в бойкоте продукции из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Illumina — американская биотехнологическая компания.

До этого сообщалось, что четыре американские компании попали в список ненадежных субъектов Китая за продажу вооружений Тайваню. В перечень внесли AEVEX Aerospace, Summit Technologies Inc, Pacific Rim Defense и LKD Aerospace.

В начале января Китай ввел запрет на экспорт продукции двойного назначения почти 30 оборонным компаниям США, десять из которых были признаны Пекином ненадежными. Отмечалось, что шаг китайских властей был направлен на поддержание национальной безопасности КНР, поскольку предприятия также продавали оружие Тайваню.

Ранее в Китае заявили, что защитят свое законное право на развитие.