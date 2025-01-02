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Китай расширил ограничения против оборонных компаний США

SCMP: Китай запретил поставки товаров 28 оборонным компаниям США
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Global Look Press

Китай ввел запрет на экспорт продукции двойного назначения почти 30 оборонным компаниям США, десять из них признаны Пекином «ненадежными». Об этом сообщает газета South China Morning Post.

«Пекин запретил экспорт продукции двойного назначения 28 американским оборонным подрядчикам и внес 10 из них в список ненадежных компаний из-за поставок оружия Вашингтоном Тайваню», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что соответствующий шаг властей Китая направлен на поддержание национальной безопасности КНР.

27 декабря Китай ввел санкции против военно-промышленных предприятий Соединенных Штатов из-за продажи оружия властям Тайваня.

В МИД Китая отметили, что ограничительные меры вступили в силу в тот же день и были направлены против компаний Aerkomm, Hudson Technologies, Insitu, Oceaneering International, Raytheon Australia, Raytheon Canada и Saronic Technologies. Меры Пекина подразумевают замораживание в КНР имущества упомянутых предприятий и их руководства. Введенные санкции запрещают китайским компаниям осуществлять те или иные операции с попавшими под ограничения американскими оборонными фирмами.

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