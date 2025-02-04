Пекин ввел контроль за экспортом нескольких металлов

Минкоммерции: КНР вводит контроль за экспортом вольфрама и молибдена

Китай вводит экспортный контроль за вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минкоммерции КНР.

Отмечается, что Пекин принял соответствующее решение для защиты национальной безопасности и интересов, а также «в рамках выполнения международных обязательств, в частности, нераспространения».

Согласно постановлению правительства, экспортеры этих товаров должны будут получить лицензию в департаменте коммерции Госсовета КНР.

До этого комитет тарификации и классификации при Государственном совете КНР сообщил, что Пекин принял решение ввести ответные пошлины на уголь, сжиженный природный газ (СПГ), нефть и сельхозтехнику из США.

Дополнительные пошлины в 15% вводятся на американские уголь и СПГ, а на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы — в размере 10%.

1 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. 4 февраля 10%-ный тариф на весь китайский экспорт в США вступил в силу.

Ранее Трамп объяснил, как Канада может избежать торговых пошлин.