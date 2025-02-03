Трамп объяснил, как Канада может избежать торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Соединенным Штатам не нужно, чтобы Канада изготавливала американские автомобили, ведь это можно сделать в Детройте, Южной Каролине, Теннесси или любом другом штате. По словам Трампа, Америке не нужен канадский лес или энергия, ведь у США их больше.

Таким образом он прокомментировал введение 20% пошлины на импорт канадских товаров.

До этого советник Белого дома по экономической политике Кевин Хассет заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не заинтересована в торговой войне с Канадой и Мексикой.

1 февраля Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая — трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.

Ранее в Кремле прокомментировали таможенную войну США с Канадой, Мексикой и КНР.