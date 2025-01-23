Цены на нефть упали после заявлений Трампа в Давосе

Цены на нефть с поставкой в марте текущего года на лондонской бирже ICE снижались на фоне заявления президента США Дональда Трампа о желании добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Данные о снижении цены приводятся из торгов.

По данным биржи на 19:39 по московскому времени, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE снижалась на 1,24% и составила около $78,02 за баррель.

При этом к 20:00 по московскому времени цена Brent на лондонской бирже ICE замедлила падение на 0,68% и составила порядка $78,46 за баррель.

Трамп в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. Глава Белого дома считает, что это поможет снизить инфляцию в США и оказать давление на Россию в связи с конфликтом на Украине.

Кроме того, за полтора месяца до своей инаугурации американский лидер рассказал в интервью телеканалу NBC News, что его команда планирует сосредоточиться на решении вопросов в сфере добычи нефти.

Ранее ОПЕК+ предрекли распад из-за Трампа.