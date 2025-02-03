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Турецкая лира максимально подешевела к доллару

Американский доллар впервые достиг 36 лир
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Lefteris Pitarakis/AP

Курс американского доллара к турецкой валюте впервые достиг 36 лир, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

К 14:30 мск доллар к турецкой лире рос на 0,83%, до 35,9931 лиры за доллар. В предыдущую сессию — в пятницу — торги закрылись с 35,6977 лиры за доллар. Как пишет агентство, лира непрерывно дешевеет к доллару с июня.

В понедельник стало известно, что официальная валюта Еврозоны опустилась к американскому доллару до минимума с ноября 2022 года, потеряв на торгах в понедельник 1,39%. Европейская валюта дешевеет относительно доллара уже несколько месяцев подряд.

Кроме того, в этот же день курс американского доллара к индийской валюте впервые в истории достиг 87 рупий. Снижение стоимости названных валют связывают с введением президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении Канады, КНР и Мексики.

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из этих стран на прошлой неделе. Прежде мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой. Теперь же размер пошлин для двух стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%.

Ранее было названо, кому навредят новые пошлины Трампа.

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