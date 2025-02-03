Индийская рупия подешевел из-за пошлин Трампа

Курс американского доллара к индийской валюте впервые в истории достиг 87 рупий, обратило внимание агентство «Интерфакс».

Предыдущий антирекорд индийская валюта достигла на прошлой неделе, опустившись до 86,7 рупии за доллар. Агентство связало падение цены этой валюты с введением президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в отношении Канады, КНР и Мексики.

Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из этих стран на прошлой неделе. Прежде мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно в результате соглашения между Вашингтоном, Мехико и Оттавой. Теперь же размер пошлин для двух стран составит 25%, тогда как для Китая — 10%.

В понедельник стало известно, что официальная валюта Еврозоны опустилась к американскому доллару до минимума с ноября 2022 года, потеряв на торгах в понедельник 1,39%. Европейская валюта дешевеет относительно доллара уже несколько месяцев подряд. Активный процесс потери цены начался в первые дни после победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

Ранее было названо, кому навредят новые пошлины Трампа.