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Названо, кому навредят новые пошлины Трампа

WSJ: новые пошлины Трампа уже принесли вред американцам
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Carlos Barria/Reuters

Новые пошлины президента США Дональда Трампа, введенные в отношении Мексики, Канады и Китая, уже навредили уровню жизни американцев, хотя даже еще не вступили в силу, пишет газета The Wall Street Journal.

Как отметили в издании, сам Трамп говорил, что его нововведение может причинить боль американцам, но зато потом будет обеспечено наступление «золотого века».

В издании выразили уверенность в том, что удар, нанесенный пошлинами США по Мексике и Канаде, констатирует факт — ни одно государство или отрасль не могут чувствовать себя в безопасности.

В понедельник газета New York Post написала, что Канада и Мексика дают совместный отпор президенту США Трампу, который ввел пошлины на их товары. Эти страны решили ввести 25-процентные пошлины на товары США.

Издание подчеркнуло, что Мексика и Канада импортируют больше американских товаров, чем любая другая страна, и быстро отреагировали на действия Трампа введением собственных ответных пошлин.

Ранее экономист рассказал, чем обернутся для США пошлины Трампа.

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