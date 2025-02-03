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Экономист: в 2025 году автокредиты станут еще недоступнее россиянам

Экономист Волков: в 2025 году недоступность автокредитов для россиян повысится
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Нина Зотина/РИА Новости

В России наблюдается снижение активности на рынке автокредитования. Так, по данным НБКИ, уже в декабре объемы выданных кредитов упали из-за введения макропруденциальных лимитов, роста утильсбора и ставок. Тенденция продолжится, причем на этом фоне и сами банки будут уменьшать количество предложений и чаще отказывать клиентам, предупредил экономист, директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков в беседе с Общественной Службой Новостей.

На сегодняшний день никаких предпосылок к выравниванию ситуации на рынке нет, считает Волков. Он напомнил, что резкое падение по предоставлению займов случилось после рекордной выдачи в марте-сентябре прошлого года.

«Основными причинами этого стали рост ключевой ставки Банка России (а значит и рыночных ставок), а также утилизационного сбора», — считает эксперт.

Он напомнил, что сегодня получить автокредит не могут граждане с превышающей 50% долговой нагрузкой. Сами банки также сокращают объемы выдачи параллельно сокращению заявок. Их «аппетит к риску» ожидаемо снижается, из-за чего они реже стали одобрять займы своим клиентам, отметил Волков.

С учетом того, что регулятор продолжает придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, то в этом году тренд на сокращение рынка автокредитования продолжится, заключил экономист.

Напомним, экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев сообщил «Газете.Ru», что сейчас рост ключевой ставки даже на 1% ухудшит и без того плохую выдачу автокредитов в России, которая в ноябре упала на 30%. Он подчеркнул, что ставки под 25-27% уже начали отпугивать покупателей автомобилей.

Ранее россиянам рассказали, какие машины нельзя приобрести по льготному автокредиту.

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