Россиянам рассказали, какие машины нельзя приобрести по льготному автокредиту

Автомобили Haval Jolion нельзя будет приобрести при помощи льготного автокредита. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

«Точечные изменения в пуле моделей, подпадающих под льготное автокредитование, не окажут существенного влияния на картину продаж. Haval имеет внушительную долю рынка, он на 2-м месте после Lada, за год вырос на 70%», — говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

По словам специалиста, модель Haval Jolion является основным носителем продаж марки, при этом доля льготного автокредитования в ее продажах составила около 15%. Тюктеев отмечает, что данной программой воспользовались многие категории граждан, но рост в этом сегменте льготников не предвещается. При этом и Haval, и другие автомарки перекроют этот объем.

Как пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто, стоимость данной модели Haval более двух миллионов рублей, поэтому автомобиль не попадает в льготную программу кредитования.

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, автомобиль Jolion не попадает в указанный норматив даже несмотря на то, что машина собирается в России, при этом модель «Москвич 3» подходит для автокредитования по всем параметрам.

Ранее в Госдуме предложили оборудовать автомобили такси видеокамерами.