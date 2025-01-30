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Россиянам рассказали, какие машины нельзя приобрести по льготному автокредиту

«РГ»: Haval Jolion нельзя приобрести при помощи льготного автокредита
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Нина Зотина/РИА Новости

Автомобили Haval Jolion нельзя будет приобрести при помощи льготного автокредита. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

«Точечные изменения в пуле моделей, подпадающих под льготное автокредитование, не окажут существенного влияния на картину продаж. Haval имеет внушительную долю рынка, он на 2-м месте после Lada, за год вырос на 70%», — говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

По словам специалиста, модель Haval Jolion является основным носителем продаж марки, при этом доля льготного автокредитования в ее продажах составила около 15%. Тюктеев отмечает, что данной программой воспользовались многие категории граждан, но рост в этом сегменте льготников не предвещается. При этом и Haval, и другие автомарки перекроют этот объем.

Как пояснил автоэксперт Игорь Моржаретто, стоимость данной модели Haval более двух миллионов рублей, поэтому автомобиль не попадает в льготную программу кредитования.

По словам главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, автомобиль Jolion не попадает в указанный норматив даже несмотря на то, что машина собирается в России, при этом модель «Москвич 3» подходит для автокредитования по всем параметрам.

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