Крипторынок рекордно обвалился за всю свою историю

Рынок криптовалюты за день обвалился на $240 млрд, такого прежде не было никогда за всю историю криптовалюты, пишет Telegram-канал Mash.

Канал назвал несколько причин для такой реакции, в том числе на рынок криптовалюты могло повлиять появление китайского ИИ DeepSeek. Среди других причин — рост объемов продаж и снижение стоимости криптоактивов из-за продолжительного роста.

Еще одной причиной могла стать политика Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог Центробанка), за которой плотно следят финансовые рынки. Кроме того, сильное влияние на этот рынок могли оказать пошлины, которые президент Дональд Трамп ввел на товары, поставляемые из Канады, Мексики и Китая.

На прошлой неделе цена биткоина обновляла исторический максимум, достигнув $109,1 тыс. По состоянию на 20 января рост криптовалюты замедлился до $108,9 тыс., с начала торговой сессии она подорожала на 3,63%. При этом еще 13 января стоимость биткоина во время торгов впервые с 18 ноября 2024 года упала ниже $90 тысяч.

Ранее Путин высказался о запрете биткоина.