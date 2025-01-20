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Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Стоимость биткойна достигла исторического максимума в $109 тысяч
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Shutterstock

Цена биткойна обновила исторический максимум, достигнув $109,1 тыс. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

По состоянию на 10:06 мск 20 января рост криптовалюты замедлился до $108,9 тыс., с начала торговой сессии она подорожала на 3,63%.

В середине января биткойн опускался ниже $90 тыс. впервые за два месяца, после чего продолжил увеличиваться в цене.

19 января стоимость биткойна упала ниже $100 тыс. на фоне запуска супругой избранного президента США Дональда Трампа Меланией Трамп собственного мемкоина (криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента). До первой леди США мемкоин выпустил сам Трамп. В течение суток на торгах его капитализация увеличилась в девять раз и в моменте достигала $15 млрд.

Стоимость биткойна начала бить рекорды в конце прошлого года после победы Трампа на выборах президента США. Политик активно выступает за развитие криптоиндустрии.

Ранее аналитик спрогнозировал курс биткоина на январь 2025 года.

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