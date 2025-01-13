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Биткоин упал ниже $90 тысяч

Биткоин снижался ниже $90 тысяч впервые с 18 ноября 2024 года
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Dado Ruvic/Reuters

Стоимость биткоина во время торгов 13 января 2025 года впервые с 18 ноября 2024 года падала ниже $90 тысяч. Об этом свидетельствует данные криптобиржи Binance.

По состоянию на 17:35 по московскому времени стоимость первой криптовалюты снижалась до $89,919 тысячи (-5,21%). К 18:44 по московскому времени криптовалюта торговалась на уровне $92,331 тысячи (-2,83%).

Главный аналитик Bitget Research Райан Ли ранее рассказал, что биткоин снижается в первую очередь в связи с опасениями инвесторов относительно денежно-кредитной политики США в ближайшие месяцы. Эксперт отметил, что на курс биткойна в январе может оказать влияние публикация данных по индексу потребительских цен, опираясь на которые Федеральная резервная система США может сохранить или повысить ключевую ставку, что усилит давление на криптовалюты.

5 декабря 2024 года стоимость биткоина впервые превысила отметку в $100 тысяч. К 30 декабря денежная единица подешевела до $93 тысяч.

Ранее в Госдуме предложили создать стратегический запас биткоина.

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