Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, какие профессии заменит ИИ в 2025 году

HR-эксперт Чукина: ИИ в 2025 году заменит специалистов кол-центров и водителей
close
TippaPatt/Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект (ИИ) в 2025 году заменит людей, выполняющих рутинные задачи, допустила в беседе с «Газетой.Ru» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

«Хотя говорить о полной замене людей машинами в 2025 году пока рано, есть сферы, где влияние нейросетей заметно уже сейчас. Прежде всего, это профессии, связанные с рутинными задачами. Например, компании активно внедряют чат-боты и голосовые помощники для решения простых запросов клиентов. В будущем это может сократить количество операторов кол-центров, хотя полностью заменить их вряд ли получится, так как сложные вопросы все еще требуют участия человека», — отметила Чукина.

Она добавила, что с развитием беспилотных автомобилей и дронов под угрозой могут оказаться водители такси и машинисты. Чукина уверена, что автоматизированные транспортные средства смогут сократить расходы на перевозки и улучшить безопасность на дорогах.

Эксперт отметила, что в промышленности роботы уже давно стали неотъемлемой частью рабочего процесса. По мнению Чукиной, с развитием технологий эта тенденция будет нарастать, особенно в области автоматизации производственных линий и управления складскими запасами.

Эксперт подчеркнула, что развитие искусственного интеллекта может затронуть профессии, связанные с созданием контента. Уже сейчас технологии нейросетей используются для написания и редактирования новостей, однако они не смогут полностью заменить творческий подход человека, рассказала Чукина. По ее словам, останется потребность в представителях профессий в социальной сфере – специалистах, чья работа заключается в непосредственном контакте с людьми.

«Это учителя, врачи, психологи, тренеры, помощники по уходу, рекрутеры, HR-специалисты, социальные работники. То же самое касается и творческих профессий – художников, дизайнеров, композиторов, архитекторов, журналистов и представителей сферы образования и науки», — уточнила она.

В заключение эксперт отметила, что цифровизация может способствовать появлению новых профессий, таких как инженер по машинному обучению, специалист по автоматизации и аналитик нейросетей.

Ранее были названы качества идеального сотрудника в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами