Количество посещающих Мексику российских туристов продолжает сокращаться

Посол РФ: в 2024 году власти Мексики отказали во въезде 1,8 тысячи россиян

В 2024 году мексиканские власти отказали во въезде в страну почти двум тысячам гражданам России. Об этом посол РФ в Мексике Николай Софинский сообщил газете «Известия».

По словам дипломата, в Мексику не смогли въехать свыше 1,8 тыс. россиян. Число туристов из РФ, посещающих страну, значительно уменьшилось. Так, в 2022 году границу Мексики пересекли более 91 тыс. граждан России, в 2023-м — 62 тыс., в 2024-м — около 33,5 тыс. человек.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, россияне стали меньше ездить в Мексику из-за дороговизны туров, риска быть недопущенным к полету на паспортном контроле и отсутствия возможности приобретать единый билет из Москвы в Мехико у авиакомпании Turkish Airlines.

Газета отмечает, что сложности, с которыми сталкиваются российские туристы, во многом связаны с незаконной миграцией в США через мексиканскую границу.

2 декабря российские туроператоры обратились к послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегасу Мехиасу из-за отказов туристам во въезде в страну.

Ранее посла Мексики пригласили в МИД РФ в связи с недопуском россиян на рейсы.