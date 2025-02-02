Нигерия и Камбоджа смогут поучаствовать в валютных торгах в России

Правительство расширило перечень стран для участия в валютных торгах в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому увеличивается число стран, которые будут допущены к торгам на валютном рынке РФ. Об этом говорится на сайте правительства.

В список попали Аргентина, Камбоджа, Лаос, Мексика, Нигерия, Тунис и Эфиопия.

Подчеркивается, что в число дружественных и нейтральных стран, кредитные организации и брокеры которых будут допущены к торгам на рынке РФ, увеличилось до 40.

Первоначальный перечень дружественных и нейтральных стран был утвержден российским кабмином в сентябре 2023 года, он включал более 30 стран.

До этого стало известно, что Московская биржа с 27 января возобновит проведение утренних торгов на фондовом и срочном рынках. Таким образом, торги на рынке акций будут идти 17 часов в сутки, на срочном рынке и рынке облигаций — 15 часов в сутки. Также биржа планирует начать торги в выходные дни в конце второго квартала текущего года.

Ранее сообщалось, что иностранцы возобновили интерес к российскому фондовому рынку.