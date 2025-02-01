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Премьер Молдавии рассказал, где стране выгодно закупать электроэнергию

Премьер Молдавии заявил, что стране выгодно закупать электроэнергию в Румынии
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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Кишинев продолжит закупать электроэнергию в Румынии, а не у Молдавской ГРЭС. Его слова приводит РИА Новости.

«Для правого берега экономически выгоднее покупать энергию напрямую у Румынии, чем отправлять газ в Кучурганы (МолдГРЭС) для производства электроэнергии», — сказал Речан.

31 января президент непризнанного Приднестровья (ПМР) Вадим Красносельский обвинил Кишинев в задержке помощи от ЕС, которую выделили для преодоления энергетического кризиса. Такое обращение к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он опубликовал в своем Telegram-канале. По его словам, с 1 февраля должно было возобновиться полноценное функционирование энергосистемы непризнанной республики, и технических препятствий для этого нет.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

Ранее Красносельский заявлял, что экономика ПМР находится в шоковом состоянии из-за энергокризиса.

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