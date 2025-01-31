Власти Приднестровья обвинили Кишинев в задержке помощи от ЕС

Президент непризнанного Приднестровья (ПМР) обвинил Кишинев в задержке помощи от ЕС, которую выделили для преодоления энергетического кризиса. Соответствующее обращение к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, с 1 февраля должно было возобновиться полноценное функционирование энергосистемы непризнанной республики, и технических препятствий для этого нет.

«Непреодолимым на пути воплощения в жизнь пакета экстренной помощи Приднестровью стала нерасторопность молдавских чиновников, которые по необъяснимым причинам не провели заседание комиссии по данному вопросу», — поделился Красносельский.

Он уточнил, что комиссия должна была обсудить поставки газа в непризнанную республику в пятницу вечером, но заседание так и не состоялось.

Красносельский призвал фон дер Ляйен лично вмешаться в ситуацию.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Ранее Красносельский говорил, что экономика ПМР находится в шоковом состоянии из-за энергокризиса.