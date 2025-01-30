В ЕС назначили дату обсуждения решений Трампа

Лидеры ЕС обсудят решения американского президент Дональда Трампа и отношения с США на саммите 3 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление неназванного высокопоставленного представителя Евросоюза.

«Лидеры обсудят геополитический контекст, в особенности отношения ЕС и США», — заявил источник агентства.

До этого сообщалось, что Евросоюз начал готовиться к торговой войне с США, поскольку считает ее неизбежной. Bloomberg писал, что в ЕС сформировали список американских товаров, на которые будут введены ответные пошлины.

Перед этим министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил, что Европа ответит на новые тарифы, которые может ввести Трамп. Речь идет о требовании Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе — он заявил, что предприятия должны производить свою продукцию в Соединенных Штатах, если они хотят избежать введения пошлин. В противном случае, пригрозил он, компаниям «придется заплатить пошлину».

Ранее Евросоюз признал, что «не поспевает» за крупными экономиками мира.