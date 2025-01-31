Украина начала импортировать природный газ из-за низких запасов

Компания «Нафтогаз Украины» начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах. Об этом сообщила украинская версия издания Forbes.

По данным журналистов, на данный момент объем импорта составляет 100 млн кубометров, однако для бесперебойного прохождения отопительного сезона может потребоваться в десять раз больше. По оценкам специалистов, стоимость обеспечения бесперебойного отопления в течение сезона может составить до €500 млн.

30 января глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что запасы газа в украинских хранилищах приближаются к историческому минимуму — около 10% от общего объема. При этом, по его словам, в «Нафтогазе» могут заявлять, что у компании нет проблем.

В начале года Попенко предупреждал, что продукты питания на Украине могут подорожать на 10–20% из-за роста тарифов на транспортировку газа в стране в четыре раза.

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