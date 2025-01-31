В США заявили об отсутствии необходимости в импорте нефти из Венесуэлы

Госдеп: у США нет необходимости закупать нефть у Венесуэлы

Спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне заявил, что США не испытывают потребности в импорте нефти из Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Клавер-Кароне, соответствующей позиции придерживается американский президент Дональд Трамп. По его мнению, вся необходимая США нефть находится внутри страны. Спецпредставитель США отметил, что план президента в сфере энергетики направлен на дальнейшее обеспечение энергетической независимости Соединенных Штатов.

11 января бывший президент США Джо Байден заявил, что правительство Соединенных Штатов размышляет над введением санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы.

До этого журналист портала Axios Барак Равид заявил, что администрация США может в ближайшее время ввести новые санкции в отношении Венесуэлы. По данным министерства энергетики Соединенных Штатов, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей до 415,13 млн баррелей.

Ранее в России снизилась добыча нефти с конденсатом.