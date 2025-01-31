Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили об отсутствии необходимости в импорте нефти из Венесуэлы

Госдеп: у США нет необходимости закупать нефть у Венесуэлы
close
Depositphotos

Спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне заявил, что США не испытывают потребности в импорте нефти из Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Клавер-Кароне, соответствующей позиции придерживается американский президент Дональд Трамп. По его мнению, вся необходимая США нефть находится внутри страны. Спецпредставитель США отметил, что план президента в сфере энергетики направлен на дальнейшее обеспечение энергетической независимости Соединенных Штатов.

11 января бывший президент США Джо Байден заявил, что правительство Соединенных Штатов размышляет над введением санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы.

До этого журналист портала Axios Барак Равид заявил, что администрация США может в ближайшее время ввести новые санкции в отношении Венесуэлы. По данным министерства энергетики Соединенных Штатов, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,46 млн баррелей до 415,13 млн баррелей.

Ранее в России снизилась добыча нефти с конденсатом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами