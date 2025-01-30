В России снизилась добыча нефти с конденсатом

Вице-премьер Новак: добыча нефти с конденсатом в России снизилась на 2,8%

В России в прошлом году добыча нефти с конденсатом превысила 500 миллионов тонн, однако по сравнению с 2023 годом показатель снизился. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в авторской колонке журнала «Энергетическая политика».

«Наша страна сохраняет статус одного из ведущих производителей нефти в мире и является ключевым участником многолетнего соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК+», — отметил вице-премьер.

Новак добавил, что подобная практика позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и обеспечивать баланс спроса и предложения.

По словам вице-премьера, добыча нефти по итогам 2024 года составила 516 миллионов тонн, тогда как экспорт — 240 миллионов тонн. В 2023 году в России было добыто 530,6 миллиона тонн нефти с конденсатом. Таким образом, снижение составило 2,75%.

Незадолго до этого агентство Reuters со ссылкой на сообщения трейдеров писало, что объем экспорта нефти из западных портов России в феврале сократится на 8% относительно января под влиянием санкций США. По данным источника, на фоне действия санкций, Москва будет стремиться нарастить переработку сырья на территории страны.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, которые были задействованы в транспортировке сырья из России. После случившегося 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь.

Ранее в США выросли запасы нефти.