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В США изучают возможность ввести санкции против венесуэльской нефти

Байден: США размышляют над санкциями против нефтяной промышленности Венесуэлы
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Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Правительство Соединенных Штатов размышляет над введением санкций против нефтяной промышленности Венесуэлы. Об этом заявил действующий президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Это все еще исследуется с точки зрения того, какое влияние это окажет и не будет ли оно [топливо] просто заменено Ираном или чем-либо еще. Поэтому важно то, что произойдет потом. <…> Но поскольку у меня не было четкого ответа на этот вопрос, если бы у меня было больше времени, я вполне мог бы это сделать», — заявил Байден.

До этого журналист портала Axios Барак Равид заявил, что администрация США может в ближайшее время ввести новые санкции в отношении Венесуэлы.

28 июля 2024 года в Венесуэле прошли президентские выборы. Власти объявили победу действующего главы государства Николаса Мадуро. После этого в Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими.

В августе Байден высказал мнение о необходимости проведения новых выборов в Венесуэле. Также заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател отметил, что Вашингтон пытается оказать давление на Мадуро.

Ранее в Венесуэле объявили награду за поимку оппозиционера Гонсалеса.

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