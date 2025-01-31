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Назван срок, на который в среднем россияне берут ипотеку

Банки.ру: средний срок ипотеки в России за год увеличился на 7 лет
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Средний срок выплаты ипотеки в России вырос на 7 лет, до 30 лет, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования финансового маркетплейса «Банки.ру».

Кроме того, по данным аналитиков, средний чек ипотеки, оформленной на маркетплейсе, за прошедший год сократился на 4%, до 4,3 млн рублей. Число оставленных заявок тоже упало — на 49% относительно итогов 2023 года. При этом за 2024 год вырос уровень среднего первоначального взноса — на 3%, до 28%.

Чаще всего — в 43% случаев — россияне оформляли ссуды на сумму от 1 до 3 млн рублей. На долю кредитов на более чем 6 млн пришлось 14% случаев оформления.

Накануне Центробанк в своем новом докладе о состоянии банковского сектора сообщил, что в 2024 году в России почти на 40% замедлилась выдача ипотеки — до 4,9 трлн рублей. В позапрошлом году банки выдали ипотечных кредитов на 7,8 трлн.

На этой неделе заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков сообщил, что объем выдачи ипотеки в 2025 году может составить 3,3 трлн рублей, что почти на треть меньше относительно показателя 2024 года.

Ранее российским чиновникам предложили льготную ипотеку.

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