Выдача ипотеки в России замедлилась почти на 40%

ЦБ сообщил о замедлении выдачи ипотеки в РФ почти на 40% в 2024 году

В 2024 году в России почти на 40% замедлилась выдача ипотеки — до 4,9 трлн рублей. Об этом сообщает Центробанк РФ в своем докладе о состоянии банковского сектора.

В позапрошлом году банки выдали ипотечных кредитов на 7,8 трлн. При этом 2023-й считается аналитиками «перегретым», а показатель 2024 года сопоставим с адекватными объемами выдачи 2020 и 2022 года (4,4 трлн и 4,8 трлн рублей соответственно).

Отмечается, что основное замедление оформления кредитов произошло во второй половине 2024-го, когда были ужесточены условия семейной ипотеки, а льготная перестала быть массовой.

30 января «Ведомости» сообщили, что в России запустят программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Как отмечается, лимит кредитования установили в 100 млрд рублей ежегодно. Уже в январе — марте МЭР выберет кредитные организации, которые будут участвовать в программе.

Ранее в России в 2025 году предложение съемного жилья увеличилось почти в два раза.