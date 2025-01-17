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Российским чиновникам предложили льготную ипотеку

В России продолжили программу льготной ипотеки для чиновников
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России продолжили программу льготной ипотеки под 12% для чиновников, которая появилась в середине 2024 года. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на постановление правительства России.

«Эксперимент завершат 1 февраля 2027 года, после чего определят, стоит ли продолжить программу на регулярной основе или же можно ограничиться единовременными субсидиями госслужащим на покупку жилья, которые существуют и сейчас», — сообщает издание.

Уточняется, что вопрос на контроле держит министерство финансов. Предполагается, что в отличие от других льготных ипотечных программ, льготная ипотека для чиновников будет компенсировать из бюджетных средств не только процентную ставку, но и стоимость самого приобретаемого жилья, в строго определенных пределах.

До этого кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин заявил «Газете.Ru», что скидки при продаже квартир в 2025 году могут составить 25-30%.

Ранее меньше 10% россиян сочли, что стоит брать ипотеку по текущим ставкам.

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