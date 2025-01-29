Спрогнозировано сокращение объема выдачи ипотеки

ВТБ: в 2025 году объем выдачи ипотеки сократится еще почти на треть

Объем выдачи ипотеки в 2025 году может составить 3,3 трлн рублей, что почти на треть меньше относительно показателя 2024 года, сообщила пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на данные заместителя президента — председателя правления кредитной организации Георгия Горшкова.

По его словам, примерно 70% всех продаж на рынке недвижимости придется на программы господдержки. Такая ситуация, отметил Горшков, сложилась из-за высокой ключевой ставки, предпосылки для сокращения которой пока отсутствуют. В этих условиях спрос на недвижимость существенно «охлаждается».

Двигателем всего ипотечного кредитования останется «семейная» ипотека. На нее может прийтись до 61% от всех выдач кредитов на недвижимость. Но многое будет зависеть от новых инициатив по поддержке спроса на «семейную» ипотеку.

Горшков привел данные, согласно которым трендом на рынке недвижимости по-прежнему останется приобретения лотов вне оформления ипотеки. Таким образом стали приобретать квартиры на вторичном рынке, нежилые здания и помещения, машино-места, земельные участки.

Ранее ипотеку с низким первоначальным взносом назвали «бомбой» для банков.