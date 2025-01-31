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Банк России признал влияние санкций на российскую экономику

ЦБ объяснил падение экспорта в четвертом квартале на 7% санкциями
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Алексей Куденко/РИА Новости

Падение объема российского экспорта в четвертом квартале (ноябрь — декабрь) 2024 года на 7% относительно показателей за аналогичный период прошлого года, до $99,6 млрд, связано сразу с несколькими причинами, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на аналитический комментарий Банка России по поводу платежного баланса.

Как отметили аналитики регулятора, сокращение объема экспорта последовало вслед за снижением мировых цен на нефть, падением стоимости многих товаров ненефтегазового сектора (зерно, удобрения, железная руда, никель). Кроме того, на объем продаваемых Россией за границу товаров повлияли санкции стран Запада.

21 ноября министерство финансов США сообщило о введении санкций против российского банка Газпромбанк. Кроме того, под ограничения попали БКС-банк, Центрокредит и ряд других финансовых учреждений.

Затем 10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с «Совкомфлотом» и «Газпромнефтью». Bloomberg назвал эти санкции в отношении торговли энергоносителями с Россией самыми агрессивными за последнее время.

Ранее Россия нарастила экспорт одного неожиданного продукта.

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