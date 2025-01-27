Россия нарастила экспорт одного неожиданного продукта

Агроэкспорт: экспорт сыра из России вырос на 22% в 2024 году, до 33 тысяч тонн

Объем экспорта сыра из России по итогам 2024 года увеличился на 22% относительно показателя 2023 года, до 33 тысяч тонн, агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Среди импортеров сыра в Россию первое место занимает Казахстан (52%), на втором месте находится Белоруссия (15%), тройку лидеров замыкает Узбекистан (12%).

По итогам прошлого года Россия нарастила продажи сыра в Китай, согласно данным ГТУ КНР, поставки составили около 440 тонн на сумму около $2 млн, что в 4,5 раза больше относительно года ранее.

В октябре газета «Ведомости» написала, что в первом полугодии 2024 года молодые сыры, включая моцареллу, брынзу, фету, буррату и страчателлу, продемонстрировали наиболее значительный рост продаж среди всех видов сыра. Согласно исследованию NTech, речь идет о повышении на 15% в денежном эквиваленте и на 9% в натуральных показателях в сравнении с предыдущим годом.

В сентябре пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщила, что за первые 7 месяцев 2024 года в Подмосковье произвели 99,4 тыс. тонн сыра (рост на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

Ранее были названы шесть «самых сырных» регионов России.