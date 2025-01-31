Сумма запрашиваемого россиянами кредита упала

Россияне по итогам 2024 года стали запрашивать в банках сумму в среднем на 10% ниже, чем запрашивали по итогам 2023 года, пишет издание «Известия» со ссылкой на данные маркетплейса «Финуслуги».

Как уточняется, размер необеспеченной ссуды, которую рассчитывали получить россияне в прошедшем году, достиг 574,7 тысячи рублей. По итогам 2023 года эта сумма составляла 632,5 тысячи рублей.

Как заявила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева, в 2024 году россияне чаще изучали предлагаемые условия оформления кредита, больше обращали внимания на сроки обслуживания обязательств.

На прошлой неделе генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев сообщил, что россияне, которые отдают более 80% своих доходов на погашение кредитов, стали чаще сталкиваться с отказами в получении новых займов. Если до осени 2024 года доля таких клиентов в кредитном портфеле банков достигала 5%, то сейчас она не превышает 3%.

Ранее стало известно, что количество выданных россиянам потребкредитов резко сократилось.