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Сумма запрашиваемого россиянами кредита упала

«Известия»: сумма запрашиваемого кредита в России опустилась на 10%
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Depositphotos

Россияне по итогам 2024 года стали запрашивать в банках сумму в среднем на 10% ниже, чем запрашивали по итогам 2023 года, пишет издание «Известия» со ссылкой на данные маркетплейса «Финуслуги».

Как уточняется, размер необеспеченной ссуды, которую рассчитывали получить россияне в прошедшем году, достиг 574,7 тысячи рублей. По итогам 2023 года эта сумма составляла 632,5 тысячи рублей.

Как заявила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева, в 2024 году россияне чаще изучали предлагаемые условия оформления кредита, больше обращали внимания на сроки обслуживания обязательств.

На прошлой неделе генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев сообщил, что россияне, которые отдают более 80% своих доходов на погашение кредитов, стали чаще сталкиваться с отказами в получении новых займов. Если до осени 2024 года доля таких клиентов в кредитном портфеле банков достигала 5%, то сейчас она не превышает 3%.

Ранее стало известно, что количество выданных россиянам потребкредитов резко сократилось.

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