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Россиянам рассказали, кому могут отказать в кредите

Webbankir: россияне с долговой нагрузкой в 80% чаще получают отказы в кредитах
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Depositphotos

Россияне, которые отдают более 80% своих доходов на погашение кредитов, стали чаще сталкиваться с отказами в получении новых займов. Если до осени 2024 года доля таких клиентов в кредитном портфеле банков достигала 5%, то сейчас она не превышает 3%, сообщил «Газете.Ru» генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

«В 2024 году российские банки уже сократили кредитование физических лиц на 21%. Этому способствуют высокие процентные ставки, установленные регулятором, но у Банка России есть и другие сдерживающие инструменты — в первую очередь макропруденциальные лимиты (показывают допустимую долю кредитов, которую банк или микрофинансовая организация может выдать заемщикам с той или иной долговой нагрузкой — «Газета.Ru»). До лета 2024 года клиенты с долговой нагрузкой 80% могли занимать 5% от объема кредитного портфеля банков и 10% — у микрофинансовых организаций. Сейчас их доля ограничена всего 3%. Те же, кто платит по кредитам от 50% до 80% дохода, также находятся в группе риска», — отметил Пономарев.

Он добавил, что с июля 2025 года ограничения коснутся и заемщиков по ипотечным кредитам. Пономарев уточнил, что россиянам с высокой долей вероятности откажут в ипотеке, если они тратят на обслуживание кредитов половину своего подтвержденного дохода, а первый взнос за квартиру не превышает 20% от стоимости приобретаемого жилья.

По мнению эксперта, у заемщиков есть два выхода. Во-первых, перед обращением за новым кредитом постараться максимально расплатиться со старыми или хотя бы договориться об их реструктуризации. Во-вторых, декларировать более высокий официальный доход. Это позволит снизить показатель долговой нагрузки, и шансы получить одобрение от финансовой организации заметно увеличатся, заключил эксперт.

По данным Frank RG, в 2024 году объем выданных россиянам кредитов сократился на 24%.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал не допускать перекосов в сфере кредитования.

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