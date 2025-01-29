Количество выданных россиянам потребкредитов резко сократилось

Скоринг бюро: россияне в 2024 году оформили на 25% меньше потребкредитов

Российские банки по итогам 2024 года резко сократили объем выдачи потребительских кредитов гражданам, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

Как сообщили в этом бюро кредитных историй, показатель уменьшился на 25% — с 7,6 трлн рублей до 5,8 трлн рублей.

Меньше всего потребительских кредитов россиянам выдали в декабре. Относительно показателя 2023 года уровень их выдачи по итогам прошлого года снизился почти втрое — с 484,5 млрд рублей до 178,34 млрд рублей.

Во второй половине ноября директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев сообщал, что средние ставки по потребительским кредитам в российских банках в начале ноября достигали 25-38%, а к концу месяца — уже 44%.

На прошлой неделе экономист Петр Щербаченко спрогнозировал, что ставки по потребительским кредитам могут подорожать в 2025 году в случае нового роста ключевой ставки. Он отметил, что банки могут отказывать заемщикам, у которых 30–50% ежемесячного дохода уходит на платежи по уже имеющимся кредитам.

Ранее был назван средний размер потребкредита, который оформляют россияне.