Россия начала окрашивать пшеницу для экспорта в другие страны

Россельхознадзор: в РФ начали окрашивать пшеницу для экспорта в ряд стран

Россия ввела процедуру колорирования (окрашивания) предназначенной на экспорт пшеницы в соответствии с требованиями покупателей ряда стран. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«28 января в порту Высоцкий Ленинградской области специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» впервые проведено колорирование российской пшеницы для экспорта в Марокко», — рассказали в ведомстве.

Как объяснили в Россельхознадзоре, у каждой страны есть свои требования к качеству и внешнему виду поступающего товара. Например, Марокко и Саудовская Аравия просят окрашивать зерно. Это позволит странам — получателям идентифицировать зерно, предназначенного для кормовых целей.

В январе Россия передала Эфиопии более 1,6 тыс. тонн зерна в качестве продовольственной помощи беженцам в регионе Гамбела. В ООН поприветствовали предоставление помощи.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ноябре на форуме партнерства Россия – Африка заявлял, что развитие связей между РФ и африканскими странами становится более насыщенным и многоплановым.

Ранее российская компания приостановила поставки зерна в Сирию.