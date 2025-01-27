Суд осудил главу одного из отделов московской адвокатской коллегии за взяточничество

Пресненский районный суд Москвы приговорил руководителя арбитражной практики Московской городской коллегии адвокатов «Кожевников, Дарчиев, Зайцев и партнеры» к двум годам заключения за взяточничество. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

Осужденная Ольга Беляковская была арестована в зале суда.

До этого в аэропорту Баку задержали подозреваемую в подлоге бывшую судью Елену Хахалеву. Женщина была задержана по просьбе российских правоохранителей.

По данным «Ленты.ру», Хахалева получила скандальную известность в июле 2017 года, организовав дочери свадьбу за $2 млн. На фоне скандала стало известно о том, что женщина получила фальшивый диплом о получении образования в Тбилисском университете. С 2016-го по 2019 год Хахалева занимала должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. В 2022 году она была заочно арестована за хищение 1 млн рублей.

Ранее суд арестовал имущество Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) по делу о нарушении закона об иноагентах.