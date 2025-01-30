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Спрогнозировано сокращение поставок российской нефти из-за санкций

Reuters: в феврале экспорт нефти из западных портов России сократится на 8%
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Shutterstock

Объем экспорта нефти из западных портов России в феврале сократится на 8% относительно января под влиянием санкций США, пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщения трейдеров.

Как уточняет агентство, общий объем поставок сырья в феврале из западных портов Приморск, Усть-Луга и Новороссийск ожидается на уровне 1,6 млн баррелей в сутки. В январе экспорт составил 1,73 млн.

По прогнозам собеседников издания, на фоне действия санкций, Москва будет стремиться нарастить переработку сырья на территории страны.

10 января США ввели санкции против примерно 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России. После случившегося 65 танкеров с российской нефтью по всему миру встали на якорь.

В четверг интернет-издание РБК со ссылкой на данные аналитической компании Kpler написало, что в 2024 году Турция приобрела у России рекордный объем нефти. В прошлом году поставки из России увеличились на 36%, достигнув 323 тыс. баррелей в сутки.

Ранее стало известно о планах ЕС по новым санкциям против российской нефти.

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