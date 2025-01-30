В еврозоне вырос процент безработных

Уровень безработицы в зоне евро вырос до 6,3% в декабре, сообщила пресс-служба Евростата.

В ноябре показатель был равен 6,2%. При этом в декабре 2023 года уровень безработицы был выше, чем в декабре 2024 и составлял 6,5%.

Уровень безработицы в Европейском союзе также вырос: с 5,8% в ноябре до 5,9% в декабре. По состоянию на конец 2024 года в Евросоюзе значилось 12,978 млн безработных. Из них 10,830 млн — в зоне евро.

Во второй половине декабря президент Владимир Путин сообщил, что в России фиксировался рекордно низкий уровень безработицы — 2,3%. По его словам, российская экономика находится в устойчивом состоянии, вопреки всем вызовам, в том числе извне.

В четверг агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы министерства труда и социальной защиты писало, что с 1 февраля в России максимальный размер пособия по безработице превысит 15 тыс. рублей. В ведомстве пояснили, что размер выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции в 9,5%.

Ранее безработица в России установила новый исторический минимум.