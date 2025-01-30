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Названа стоимость самой дешевой квартиры на берегу моря в Турции

Самая дешевая квартира в Турции на берегу моря продается за 5,2 млн рублей
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Depositphotos

Самая бюджетная квартира на вторичном рынке в Турции на берегу Средиземного моря в Анталье выставлена на продажу за 5,2 млн рублей, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на сообщение экспертов компании ГЖА.рф.

Как отметили в компании, за период с апреля 2021 г ода по январь 2025 года средняя минимальная стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости у Средиземного моря выросла на 106,3%. Самая дорогая квартира на берегу Средиземного моря продается за 14,4 млн рублей в Измире.

В апреле прошлого года глава компании GARANT IN (специализируется на вопросах иммиграции) Андрей Бойко рассказал, что россияне стали активнее покупать недвижимость в Турции ради получения второго гражданства.

В ноябре интернет-издание РБК со ссылкой на отчет Центра статистической информации нотариата Испании написало, что в стране рекордно выросло число сделок по купле-продаже недвижимости, совершенных гражданами России.

Ранее стало известно, что россияне потеряли интерес к зарубежной недвижимости.

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