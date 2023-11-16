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Россияне заключили рекордное число сделок по купле-продаже недвижимости в Испании

РБК: россияне заключили рекордное число сделок с недвижимостью в Испании

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Depositphotos

В Испании рекордно выросло число сделок по купле-продаже недвижимости в Испании, совершенных гражданами России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Центра статистической информации нотариата страны.

Отмечается, что с января по июнь 2023 года количество таких сделок выросло на 50,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 гола и составило 2137.

Российские граждане чаще покупают недвижимость в Испании, чем приобретают, сообщила директор департамента зарубежной недвижимости консалтинговой компании NF Group Анна Ларина.

В общей сложности число сделок с недвижимостью, совершенных иностранными гражданами в Испании, в январе—июне 2023 года сократилось на 7,5%, до 67,98 тыс. Рост числа сделок наблюдался только у граждан России (на 50,2%), Украины (на 41,6%) и США (на 13,6%).

По словам Лариной, покупка жилья в Испании часто рассматривается как средство для получения вида на жительство (ВНЖ). Благодаря этому документу можно свободно перемещаться по Европейскому союзу.

Ранее стало известно, на сколько снизился спрос на вторичное жилье в Москве.

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