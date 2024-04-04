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Россияне бросились скупать турецкую недвижимость

Аналитик Бойко: россияне стали чаще покупать жилье в Турции ради гражданства

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Shutterstock

Россияне стали активнее покупать недвижимость в Турции ради получения второго гражданства, рассказал Ura.ru глава компании GARANT IN (специализируется на вопросах иммиграции) Андрей Бойко.

«Турецкий паспорт не дает безвизового режима ни с Евросоюзом, ни с Великобританией, ни с Китаем, если сравнивать, например, с той же Гренадой. Но у страны есть свои плюсы», — отметил эксперт.

Во-первых, россияне хорошо знакомы с Турцией, перечисляет он. Во-вторых, турецкое жилье является достаточно ликвидной недвижимостью.

Наконец, с местным паспортом у россиян появляется возможность вести бизнес в Европе, поскольку вместе с жильем и вторым гражданством человек получает паспорт, адрес, подтверждение проживания, tax id (индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика) и счет в банке, заключил Бойко.

Сейчас для получения гражданства в Турции необходимо приобрести недвижимость на $400 тыс.

Накануне в Турции официально признали рекордный рост инфляции.

Ранее россиянам посоветовали, куда поехать без визы на майские праздники.

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