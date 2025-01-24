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Стало известно, когда появятся первые выращенные в России бананы

Платонов: выращенные в России бананы представят к концу 2025 года
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов в рамках итогового форума «Развитие малого агробизнеса России» рассказал, что первых выращенные в России бананы можно ждать к концу 2025 года.

По его словам, в настоящее время идет процесс закладки теплицы.

«Есть программа, мы ее реализуем. Если все сложится, к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — поделился Платонов.

До этого министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказывала, что Россия заинтересовалась опытом Казахстана в выращивании бананов, в связи с чем страна может применить аналогичные технологии.

Лут добавила, что российские специалисты планируют «поработать с технологиями», чтобы в стране можно было выращивать бананы.

В июле руководитель Группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков сообщал, что в связи с повышением температуры в некоторых регионах России виноград смогут выращивать гораздо севернее, чем это происходит сейчас.

Ранее врач рассказала, кому нельзя есть бананы.

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