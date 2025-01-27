«В тысячу раз дороже»: садоводы оценили планы по выращиванию бананов в России

Выращивание своих бананов в России обойдется в тысячу раз дороже, чем завоз из других стран. Похожий путь местные фермеры уже проходили с ананасами, но в итоге и от этой идеи отказались, рассказал НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Напомним, гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов сообщил, что первые выращенные в России бананы можно ждать к концу 2025 года. В целом это возможно, отметил Туманов.

«Для выращивания субтропических культур нужны свет, влага, тепло и удобрения, — подчеркнул эксперт. — В оранжерее вырастить можно все, что угодно», — объяснил он.

Однако важно учитывать, что похожий опыт уже был: в XIX веке в России было налажено промышленное выращивание ананасов, что обходилось в 100 раз дороже импорта. А с бананами, по словам эксперта, все намного сложнее, так как это очень трудоемкая культура, и они будут дороже импорта уже в 1000 раз.

По мнению Туманова, такие планы в России пытаются реализовать ради достижения и демонстрации того, что и такую культуру местные аграрии «покорили». Однако дешевле будет их привезти, заключил он.

Напомним, в прошлом году глава Минсельхоза Оксана Лут сообщила, что Россия заинтересовалась опытом Казахстана в выращивании бананов и планирует применить аналогичные технологии. А на днях Платонов сообщил, что сейчас в стране ведется процесс закладки теплицы для экзотических фруктов.

Ранее сообщалось, что электросельское хозяйство позволит выращивать растения в космосе и многоэтажках.