Запасы газа в европейских хранилищах существенно просели

Совокупные запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза опустились, по состоянию на конец января, примерно до 55% от их общей вместимости, пишет агентство ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).

Отбор газа из ПХГ в прошедший вторник составил 437 млн кубометров, при этом объем закачки топлива составил всего 41 млн. Темпы расхода газа в европейских странах остаются третьими максимальными для января.

В четверг британская газета Financial Times со ссылкой на источники в европейских столицах написала, что несколько стран Европейского союза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Накануне стало известно, что цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду превысила $550 за 1 тыс. кубометров. Такого показателя цена на топливо достигла впервые с 15 ноября 2023 года. Если смотреть динамику за 29 января, то стоимость за день выросла на 6%.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.